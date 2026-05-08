S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

PTC-Investment im Blick

Wer vor Jahren in PTC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PTC-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 130,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,686 PTC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 1.121,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,92 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 12,16 Prozent.

PTC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net