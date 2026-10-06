DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.617 -1,9%Euro 1,1236 -0,2%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.144 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PTC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen PTC-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
169.00 EUR -4.00 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PTC-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 119,59 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PTC-Aktie investiert, befänden sich nun 8,362 PTC-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.607,66 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 05.10.2026 auf 192,26 USD belief. Mit einer Performance von +60,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von PTC belief sich zuletzt auf 20,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle PTC Aktie News

Werbung

PTC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PTC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.