S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PTC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen PTC-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PTC-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 119,59 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PTC-Aktie investiert, befänden sich nun 8,362 PTC-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.607,66 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 05.10.2026 auf 192,26 USD belief. Mit einer Performance von +60,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von PTC belief sich zuletzt auf 20,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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