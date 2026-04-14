S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PTC-Aktien verlieren können.
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Das PTC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 144,00 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,944 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 977,43 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 20.04.2026 auf 140,75 USD belief. Die Abnahme von 1.000 USD zu 977,43 USD entspricht einer negativen Performance von 2,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PTC belief sich zuletzt auf 16,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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