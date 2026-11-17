Profitables PTC-Investment?

Vor Jahren in PTC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das PTC-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PTC-Anteile betrug an diesem Tag 174,21 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,740 PTC-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 196,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.127,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,73 Prozent vermehrt.

PTC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net