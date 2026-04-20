S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Public Service Enterprise Group-Anleger freuen
So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Public Service Enterprise Group.
Werte in diesem Artikel
Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,52 USD je Aktie vereinbart. Das sind 5,00 Prozent mehr als im Vorjahr. Alles in allem schüttet Public Service Enterprise Group 1,26 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 5,18 Prozent gestiegen.
Public Service Enterprise Group- Ausschüttungsrendite im Fokus
Zum New York-Schluss notierte das Public Service Enterprise Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 78,56 USD. Für das Jahr 2025 weist das Public Service Enterprise Group-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,14 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,84 Prozent.
Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Public Service Enterprise Group via New York 22,37 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 37,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Public Service Enterprise Group
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 2,66 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,39 Prozent steigen.
Public Service Enterprise Group-Schlüsseldaten
Public Service Enterprise Group ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 40,207 Mrd. USD. Public Service Enterprise Group verfügt über ein KGV von aktuell 19,06. 2025 setzte Public Service Enterprise Group 12,276 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 4,22 USD.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Public Service Enterprise Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Public Service Enterprise Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Public Service Enterprise Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Public Service Enterprise Group News
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com