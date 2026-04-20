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S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Public Service Enterprise Group-Anleger freuen

22.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Public Service Enterprise Group-Anleger freuen | finanzen.net

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Public Service Enterprise Group.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Service Enterprise Group Inc.
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Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,52 USD je Aktie vereinbart. Das sind 5,00 Prozent mehr als im Vorjahr. Alles in allem schüttet Public Service Enterprise Group 1,26 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 5,18 Prozent gestiegen.

Public Service Enterprise Group- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum New York-Schluss notierte das Public Service Enterprise Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 78,56 USD. Für das Jahr 2025 weist das Public Service Enterprise Group-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,14 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,84 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Public Service Enterprise Group via New York 22,37 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 37,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Public Service Enterprise Group

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 2,66 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,39 Prozent steigen.

Public Service Enterprise Group-Schlüsseldaten

Public Service Enterprise Group ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 40,207 Mrd. USD. Public Service Enterprise Group verfügt über ein KGV von aktuell 19,06. 2025 setzte Public Service Enterprise Group 12,276 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 4,22 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

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