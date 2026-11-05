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Rentable Public Storage-Investition?

S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Public Storage eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Storage
297.00 EUR 3.20 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Public Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 278,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,585 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 342,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.228,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,89 Prozent vermehrt.

Am Markt war Public Storage jüngst 62,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Public Storage Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Public Storage nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.02.18 Public Storage Neutral B. Riley FBR, Inc.
28.11.17 Public Storage Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.17 Public Storage Underperform BMO Capital Markets
07.03.17 Public Storage Equal Weight Barclays Capital
05.01.17 Public Storage Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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