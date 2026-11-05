S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Public Storage eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 1 Jahr wurden Public Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 278,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,585 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 342,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.228,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,89 Prozent vermehrt.
Am Markt war Public Storage jüngst 62,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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