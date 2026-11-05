S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Public Storage-Investition?

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Public Storage eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurden Public Storage -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 278,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,585 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 342,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.228,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,89 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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