S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Public Storage von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Public Storage-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Public Storage-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Public Storage-Anteile 272,12 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,675 Public Storage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Public Storage-Aktien wären am 14.10.2026 1.061,15 USD wert, da der Schlussstand 288,76 USD betrug. Aus 1.000 USD wurden somit 1.061,15 USD, was einer positiven Performance von 6,11 Prozent entspricht.
Public Storage war somit zuletzt am Markt 53,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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