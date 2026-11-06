S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnendes PulteGroup-Investment?

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in PulteGroup-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PulteGroup-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der PulteGroup-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das PulteGroup-Papier investiert hätte, befänden sich nun 548,246 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 74.095,39 USD, da sich der Wert einer PulteGroup-Aktie am 05.11.2026 auf 135,15 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 640,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PulteGroup bezifferte sich zuletzt auf 24,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net