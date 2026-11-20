S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in PulteGroup-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PulteGroup-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,26 USD wert. Bei einem PulteGroup-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,330 PulteGroup-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PulteGroup-Papiers auf 122,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.388,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,82 Prozent erhöht.
PulteGroup markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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