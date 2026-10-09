S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PulteGroup von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in PulteGroup eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurde das PulteGroup-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,94 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,150 PulteGroup-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 113,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.693,58 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 469,36 Prozent gesteigert.
Der PulteGroup-Wert an der Börse wurde auf 21,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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