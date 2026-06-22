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Lukratives Qorvo-Investment?

S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Qorvo-Investment von vor einem Jahr verdient

26.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Qorvo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Qorvo Inc
82,37 EUR -2,26 EUR -2,67%
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Am 26.06.2025 wurde die Qorvo-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Qorvo-Aktie bei 82,99 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Qorvo-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,050 Qorvo-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.149,17 USD, da sich der Wert einer Qorvo-Aktie am 25.06.2026 auf 95,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,92 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Qorvo einen Börsenwert von 8,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
02.08.2019Qorvo BuyCraig Hallum
02.08.2019Qorvo Market PerformCowen and Company, LLC
06.06.2019Qorvo Equal WeightBarclays Capital
21.05.2019Qorvo Market PerformCowen and Company, LLC
21.05.2019Qorvo BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Qorvo BuyCraig Hallum
21.05.2019Qorvo BuyCraig Hallum
08.05.2019Qorvo BuyCraig Hallum
08.05.2019Qorvo BuyCanaccord Adams
10.01.2019Qorvo BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Qorvo Market PerformCowen and Company, LLC
06.06.2019Qorvo Equal WeightBarclays Capital
21.05.2019Qorvo Market PerformCowen and Company, LLC
08.05.2019Qorvo Market PerformCowen and Company, LLC
08.02.2019Qorvo HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst

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