S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Qorvo-Investment von vor einem Jahr verdient

Lukratives Qorvo-Investment?

Vor Jahren Qorvo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.06.2025 wurde die Qorvo-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Qorvo-Aktie bei 82,99 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Qorvo-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,050 Qorvo-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.149,17 USD, da sich der Wert einer Qorvo-Aktie am 25.06.2026 auf 95,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,92 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Qorvo einen Börsenwert von 8,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net