S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Ralph Lauren A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Am 04.11.2016 wurde das Ralph Lauren A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ralph Lauren A-Anteile bei 98,59 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,143 Ralph Lauren A-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 4.000,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 394,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 300,04 Prozent.
Der Marktwert von Ralph Lauren A betrug jüngst 23,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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