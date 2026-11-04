S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren eingebracht

Profitables Ralph Lauren A-Investment?

04.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ralph Lauren A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 04.11.2016 wurde das Ralph Lauren A -Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ralph Lauren A-Anteile bei 98,59 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,143 Ralph Lauren A-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 4.000,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 394,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 300,04 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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