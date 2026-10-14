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Rentable Ralph Lauren A-Investition?

S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ralph Lauren A-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ralph Lauren Corp (A)
330.40 EUR -2.40 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Ralph Lauren A-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Ralph Lauren A-Papier an diesem Tag bei 317,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Ralph Lauren A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,145 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Papiere wären am 13.10.2026 1.175,61 USD wert, da der Schlussstand 373,75 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent zugenommen.

Der Ralph Lauren A-Wert an der Börse wurde auf 22,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.07.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
15.05.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
06.02.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
10.01.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC

Information

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