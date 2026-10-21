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S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ralph Lauren A-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ralph Lauren Corp (A)
336.20 EUR 4.50 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ralph Lauren A-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ralph Lauren A-Anteile bei 115,79 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,363 Ralph Lauren A-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 378,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32.681,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 226,82 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Ralph Lauren A eine Börsenbewertung in Höhe von 22,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Ralph Lauren A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ralph Lauren A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.07.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
15.05.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
06.02.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
10.01.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC

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