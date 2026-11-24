Rentable Reddit-Anlage?

Bei einem frühen Reddit-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Reddit-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 195,00 USD. Bei einem Reddit-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,513 Reddit-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 45,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54,48 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Reddit belief sich jüngst auf 16,59 Mrd. USD. Die Reddit-Aktie wurde am 21.03.2024 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Reddit-Aktie auf 47,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net