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Regency Centers-Performance im Blick

S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Regency Centers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regency Centers Corp.
67.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Regency Centers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Regency Centers-Papier letztlich bei 71,04 USD. Bei einem Regency Centers-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,077 Regency Centers-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.055,46 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Papiers am 29.10.2026 auf 74,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Regency Centers bezifferte sich zuletzt auf 13,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Regency Centers Analysen

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Regency Centers Neutral Compass Point
29.01.18 Regency Centers Buy BTIG Research
15.09.17 Regency Centers Market Perform BMO Capital Markets
17.08.17 Regency Centers Top Pick RBC Capital Markets
06.03.17 Regency Centers Equal Weight Barclays Capital

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