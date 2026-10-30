S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 10 Jahren eingefahren

Regency Centers-Performance im Blick

30.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Regency Centers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Regency Centers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Regency Centers-Papier letztlich bei 71,04 USD. Bei einem Regency Centers-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,077 Regency Centers-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.055,46 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Papiers am 29.10.2026 auf 74,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Regency Centers bezifferte sich zuletzt auf 13,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net