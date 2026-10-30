S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Regency Centers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Regency Centers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Regency Centers-Papier letztlich bei 71,04 USD. Bei einem Regency Centers-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,077 Regency Centers-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.055,46 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Papiers am 29.10.2026 auf 74,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Regency Centers bezifferte sich zuletzt auf 13,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Regency Centers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Regency Centers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen