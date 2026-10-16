S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Regency Centers-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Regency Centers-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,60 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167,785 Regency Centers-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Regency Centers-Aktie auf 73,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.255,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,55 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Regency Centers zuletzt 13,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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