S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Regency Centers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Die Regency Centers-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,428 Regency Centers-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 106,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,23 Prozent zugenommen.
Regency Centers wurde am Markt mit 13,22 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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