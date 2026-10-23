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Regency Centers-Performance

S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Regency Centers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regency Centers Corp.
66.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Die Regency Centers-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,428 Regency Centers-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 106,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,23 Prozent zugenommen.

Regency Centers wurde am Markt mit 13,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Regency Centers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Regency Centers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.08.19 Regency Centers Neutral Compass Point
29.01.18 Regency Centers Buy BTIG Research
15.09.17 Regency Centers Market Perform BMO Capital Markets
17.08.17 Regency Centers Top Pick RBC Capital Markets
06.03.17 Regency Centers Equal Weight Barclays Capital

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