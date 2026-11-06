DAX 25.743 -2,2%ESt50 6.148 -1,3%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,06 +1,3%Nas 24.750 +1,8%Bitcoin 67.360 -0,3%Euro 1,1157 -0,6%Öl 97,6 -0,7%Gold 4.053 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukratives Regency Centers-Investment?

S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regency Centers-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regency Centers Corp.
67.00 EUR -0.50 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Regency Centers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,518 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 76,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.100,12 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 11.100,12 USD, was einer positiven Performance von 11,00 Prozent entspricht.

Regency Centers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Regency Centers Aktie News

Werbung

Regency Centers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Regency Centers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.08.19 Regency Centers Neutral Compass Point
29.01.18 Regency Centers Buy BTIG Research
15.09.17 Regency Centers Market Perform BMO Capital Markets
17.08.17 Regency Centers Top Pick RBC Capital Markets
06.03.17 Regency Centers Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.