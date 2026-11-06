S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regency Centers-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Regency Centers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,518 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 76,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.100,12 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 11.100,12 USD, was einer positiven Performance von 11,00 Prozent entspricht.
Regency Centers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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