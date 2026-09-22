DAX 25.639 +0,2%ESt50 6.345 +0,4%MSCI World 4.978 +1,3%Top 10 Crypto 11,40 -2,3%Nas 27.243 +0,4%Bitcoin 75.196 -0,3%Euro 1,1452 -0,1%Öl 99,3 -1,1%Gold 4.329 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regions Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regions Financial Corp.
24.71 EUR -0.06 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Regions Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,77 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Regions Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,354 Regions Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.922,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 192,22 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Regions Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 24,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Regions Financial Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.netS&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regions Financial von vor 5 Jahren verdient
finanzen.netS&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung - Regions Financial-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.netS&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung

Regions Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Regions Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.03.19 Regions Financial Outperform BMO Capital Markets
02.01.19 Regions Financial Underweight Barclays Capital
02.01.18 Regions Financial Underweight Barclays Capital
12.12.17 Regions Financial Neutral UBS AG
02.10.17 Regions Financial Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.