S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regions Financial-Aktie Anlegern gebracht.
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Regions Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,77 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Regions Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,354 Regions Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.922,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 192,22 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Regions Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 24,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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