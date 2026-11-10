DAX 26.474 +0,8%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.156 -0,4%Bitcoin 66.609 -0,6%Euro 1,1183 -0,3%Öl 90,6 -2,1%Gold 4.049 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Performance

S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regions Financial-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regions Financial Corp.
26.01 EUR 0.73 EUR 2.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Regions Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Regions Financial-Papier an diesem Tag 24,17 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Regions Financial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 413,736 Regions Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.969,38 USD, da sich der Wert einer Regions Financial-Aktie am 09.11.2026 auf 28,93 USD belief. Mit einer Performance von +19,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Regions Financial bezifferte sich zuletzt auf 24,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Regions Financial Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Regions Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Regions Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.03.19 Regions Financial Outperform BMO Capital Markets
02.01.19 Regions Financial Underweight Barclays Capital
02.01.18 Regions Financial Underweight Barclays Capital
12.12.17 Regions Financial Neutral UBS AG
02.10.17 Regions Financial Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.