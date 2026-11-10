S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regions Financial-Aktie gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Regions Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Regions Financial-Papier an diesem Tag 24,17 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Regions Financial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 413,736 Regions Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.969,38 USD, da sich der Wert einer Regions Financial-Aktie am 09.11.2026 auf 28,93 USD belief. Mit einer Performance von +19,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Regions Financial bezifferte sich zuletzt auf 24,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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