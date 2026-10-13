S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Regions Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

13.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Regions Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2021 wurde die Regions Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Regions Financial-Anteile bei 21,73 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Regions Financial-Aktie investiert hat, hat nun 46,019 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 27,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.259,55 USD wert. Mit einer Performance von +25,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Regions Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 23,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net