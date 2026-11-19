Performance unter der Lupe

Vor Jahren Robinhood-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Robinhood-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Robinhood-Papier an diesem Tag 28,99 USD wert. Bei einem Robinhood-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 344,947 Robinhood-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 23.859,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 138,60 Prozent gesteigert.

Alle Robinhood-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,41 Mrd. USD. Das Robinhood-Papier wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Robinhood-Anteils bei 38,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net