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S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Robinhood eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Robinhood-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 117,46 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,514 Robinhood-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 115,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 981,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,86 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Robinhood belief sich jüngst auf 105,26 Mrd. USD. Das Robinhood-Papier wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Die Robinhood-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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