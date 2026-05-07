S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rollins-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rollins-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Rollins-Papier an diesem Tag bei 36,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Rollins-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 270,856 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rollins-Papiers auf 52,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.306,61 USD wert. Damit wäre die Investition um 43,07 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Rollins eine Börsenbewertung in Höhe von 25,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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