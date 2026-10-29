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Rollins-Investment im Blick

S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rollins-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rollins IncShs
30.60 EUR 0.63 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden Rollins-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,23 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 283,849 Rollins-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Rollins-Papiers auf 33,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.508,94 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,91 Prozent verringert.

Rollins war somit zuletzt am Markt 16,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Rollins Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
17.09.18 Rollins Hold Gabelli & Co
13.08.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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