S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rollins-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurden Rollins-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,23 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 283,849 Rollins-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Rollins-Papiers auf 33,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.508,94 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,91 Prozent verringert.
Rollins war somit zuletzt am Markt 16,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rollins
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rollins
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen