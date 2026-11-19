S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rollins-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Rollins-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Rollins-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39,44 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 253,550 Rollins-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (37,70 USD), wäre die Investition nun 9.558,82 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,41 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Rollins belief sich zuletzt auf 18,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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