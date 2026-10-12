S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Caribbean Cruises-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Royal Caribbean Cruises-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Royal Caribbean Cruises-Aktie bei 88,87 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 112,524 Royal Caribbean Cruises-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (282,26 USD), wäre die Investition nun 31.761,00 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 31.761,00 USD, was einer positiven Performance von 217,61 Prozent entspricht.
Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 75,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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