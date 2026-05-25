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S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: Über diese Dividende können sich Royal Caribbean Cruises-Aktionäre freuen

29.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: Über diese Dividende können sich Royal Caribbean Cruises-Aktionäre freuen | finanzen.net

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Royal Caribbean Cruises-Dividendenzahlung aus.

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Royal Caribbean Cruises Ltd.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises am 28.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,50 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Royal Caribbean Cruises-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 268,42 Prozent vergrößert. 824,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 670,09 Prozent gestiegen.

Dividendenrendite im Blick

Der Royal Caribbean Cruises-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 281,29 USD. Heute wird das Royal Caribbean Cruises-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Royal Caribbean Cruises-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das Royal Caribbean Cruises-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,41 Prozent.

Royal Caribbean Cruises-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Royal Caribbean Cruises-Kurs via New York 192,25 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 193,97 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Royal Caribbean Cruises- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,96 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 1,76 Prozent bedeuten.

Royal Caribbean Cruises-Schlüsseldaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Royal Caribbean Cruises beläuft sich aktuell auf 73,787 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Royal Caribbean Cruises beläuft sich aktuell auf 17,84. Der Umsatz von Royal Caribbean Cruises belief sich in 2025 auf 17,935 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 15,61 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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