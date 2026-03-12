S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen S&P Global-Investment gewesen.
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Am 19.03.2023 wurde das S&P Global-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die S&P Global-Aktie 334,49 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,896 S&P Global-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.754,94 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 18.03.2026 auf 426,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,55 Prozent gesteigert.
Alle S&P Global-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 128,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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