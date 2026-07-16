S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Das S&P Global-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die S&P Global-Aktie bei 117,31 USD. Bei einem S&P Global-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,244 S&P Global-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36.574,89 USD, da sich der Wert einer S&P Global-Aktie am 22.07.2026 auf 429,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 265,75 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von S&P Global belief sich jüngst auf 127,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.17
|S&P Global Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.12.17
|S&P Global Overweight
|Barclays Capital
|27.10.17
|S&P Global Market Perform
|BMO Capital Markets
|27.10.17
|S&P Global Overweight
|Barclays Capital
|14.07.17
|S&P Global No Rating at Time
|BMO Capital Markets