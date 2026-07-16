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S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&P Global Inc
371.90 EUR -2.80 EUR -0.75 %
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Das S&P Global-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die S&P Global-Aktie bei 117,31 USD. Bei einem S&P Global-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,244 S&P Global-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36.574,89 USD, da sich der Wert einer S&P Global-Aktie am 22.07.2026 auf 429,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 265,75 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von S&P Global belief sich jüngst auf 127,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
20.12.17 S&P Global Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.12.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
27.10.17 S&P Global Market Perform BMO Capital Markets
27.10.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
14.07.17 S&P Global No Rating at Time BMO Capital Markets