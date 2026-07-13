S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen S&P Global-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 16.07.2021 wurde das S&P Global-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die S&P Global-Anteile bei 414,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das S&P Global-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,413 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 444,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.072,54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,25 Prozent.
Am Markt war S&P Global jüngst 129,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.17
|S&P Global Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.12.17
|S&P Global Overweight
|Barclays Capital
|27.10.17
|S&P Global Market Perform
|BMO Capital Markets
|27.10.17
|S&P Global Overweight
|Barclays Capital
|14.07.17
|S&P Global No Rating at Time
|BMO Capital Markets