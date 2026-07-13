S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende S&P Global-Investition?

16.07.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen S&P Global-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 16.07.2021 wurde das S&P Global -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die S&P Global-Anteile bei 414,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das S&P Global-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,413 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 444,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.072,54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,25 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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