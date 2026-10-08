S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&P Global von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in S&P Global eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem S&P Global-Papier statt. Diesen Tag beendete das S&P Global-Papier bei 429,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das S&P Global-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,327 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 395,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 919,62 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,04 Prozent.
S&P Global erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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