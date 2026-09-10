S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor 5 Jahren verloren

S&P Global-Performance im Blick

10.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem S&P Global -Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die S&P Global-Anteile bei 450,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,222 S&P Global-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,92 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 09.09.2026 auf 418,36 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7,08 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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