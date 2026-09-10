S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem S&P Global-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die S&P Global-Anteile bei 450,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,222 S&P Global-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,92 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 09.09.2026 auf 418,36 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7,08 Prozent.
Der Marktwert von S&P Global betrug jüngst 126,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle S&P Global Aktie News
S&P Global Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für S&P Global nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.17
|S&P Global Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.12.17
|S&P Global Overweight
|Barclays Capital
|27.10.17
|S&P Global Market Perform
|BMO Capital Markets
|27.10.17
|S&P Global Overweight
|Barclays Capital
|14.07.17
|S&P Global No Rating at Time
|BMO Capital Markets