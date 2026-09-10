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S&P Global-Performance im Blick

S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&P Global Inc
362.20 EUR -10.30 EUR -2.77 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem S&P Global-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die S&P Global-Anteile bei 450,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,222 S&P Global-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,92 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 09.09.2026 auf 418,36 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7,08 Prozent.

Der Marktwert von S&P Global betrug jüngst 126,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
20.12.17 S&P Global Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.12.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
27.10.17 S&P Global Market Perform BMO Capital Markets
27.10.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
14.07.17 S&P Global No Rating at Time BMO Capital Markets

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