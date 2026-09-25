S&P 500-Titel Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandisk von vor einem Jahr eingebracht

Frühe Investition

25.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Sandisk-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Sandisk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Sandisk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,061 Anteilen. Die gehaltenen Sandisk-Papiere wären am 24.09.2026 1.859,82 USD wert, da der Schlussstand 1.753,62 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.759,82 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Sandisk belief sich zuletzt auf 266,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net