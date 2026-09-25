DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.296 +0,4%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,20 -0,9%Nas 27.019 +0,3%Bitcoin 73.664 -0,7%Euro 1,1399 +0,2%Öl 106,0 -0,5%Gold 4.277 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Investition

S&P 500-Titel Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandisk von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sandisk-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sandisk Corp
1,550.00 EUR 10.00 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurden Sandisk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Sandisk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,061 Anteilen. Die gehaltenen Sandisk-Papiere wären am 24.09.2026 1.859,82 USD wert, da der Schlussstand 1.753,62 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.759,82 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Sandisk belief sich zuletzt auf 266,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Sandisk Aktie News

Werbung

Sandisk Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sandisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.