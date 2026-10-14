S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren verloren

SBA Communications REIT (A)-Investition

14.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen SBA Communications REIT (A)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die SBA Communications REIT (A)-Aktie bei 326,87 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,059 SBA Communications REIT (A)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (181,83 USD), wäre das Investment nun 556,28 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 556,28 USD entspricht einer negativen Performance von 44,37 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SBA Communications REIT (A) eine Börsenbewertung in Höhe von 19,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net