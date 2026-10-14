DAX 25.364 +0,4%ESt50 6.196 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,0%Nas 26.950 -0,9%Bitcoin 74.022 -0,3%Euro 1,1111 -0,8%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.093 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SBA Communications REIT (A)-Investition

S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen SBA Communications REIT (A)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SBA Communications REIT (A)
159.00 EUR -3.00 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die SBA Communications REIT (A)-Aktie bei 326,87 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,059 SBA Communications REIT (A)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (181,83 USD), wäre das Investment nun 556,28 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 556,28 USD entspricht einer negativen Performance von 44,37 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SBA Communications REIT (A) eine Börsenbewertung in Höhe von 19,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle SBA Communications REIT (A) Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.netAufschläge in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.netS&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren angefallen
Werbung - SBA Communications REIT (A)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.netS&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Werbung

SBA Communications REIT (A) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SBA Communications REIT (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.09.16 SBA Communications Buy SunTrust
21.07.16 SBA Communications Overweight Barclays Capital
03.05.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.02.16 SBA Communications Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.