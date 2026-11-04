S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine SBA Communications REIT (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentabler SBA Communications REIT (A)-Einstieg?

04.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.11.2023 wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SBA Communications REIT (A)-Anteile 227,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,404 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 813,29 USD wert. Mit einer Performance von -18,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

SBA Communications REIT (A) war somit zuletzt am Markt 19,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net