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Rentabler SBA Communications REIT (A)-Einstieg?

S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine SBA Communications REIT (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SBA Communications REIT (A)
173.00 EUR 14.00 EUR 8.81 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2023 wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SBA Communications REIT (A)-Anteile 227,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,404 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 813,29 USD wert. Mit einer Performance von -18,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

SBA Communications REIT (A) war somit zuletzt am Markt 19,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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SBA Communications REIT (A) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SBA Communications REIT (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.09.16 SBA Communications Buy SunTrust
21.07.16 SBA Communications Overweight Barclays Capital
03.05.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.02.16 SBA Communications Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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