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Profitable SBA Communications REIT (A)-Investition?

S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SBA Communications REIT (A)-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SBA Communications REIT (A)
149.00 EUR 5.00 EUR 3.47 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der SBA Communications REIT (A)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 191,93 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,521 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (169,70 USD), wäre das Investment nun 88,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,58 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SBA Communications REIT (A) bezifferte sich zuletzt auf 17,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle SBA Communications REIT (A) Aktie News

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.09.16 SBA Communications Buy SunTrust
21.07.16 SBA Communications Overweight Barclays Capital
03.05.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.02.16 SBA Communications Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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