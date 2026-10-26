S&P 500-Titel Seagate Technology-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Seagate Technology-Aktionäre freuen

Aktien-Dividende

26.10.26 07:02 Uhr

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Seagate Technology Anteilseignern eine Dividende.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Seagate Technology am 24.10.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 2,94 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 2,80 Prozent gestiegen. Insgesamt wurde beschlossen 634,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,67 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Heute wird die Seagate Technology-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Seagate Technology-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Seagate Technology-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist der Seagate Technology-Titel eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 2,02 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren blieb der Seagate Technology-Aktienkurs im -Handel konstant. Eine nahezu gleiche Performance wie der Seagate Technology-Aktienkurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Seagate Technology

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,04 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,48 Prozent anziehen.

Seagate Technology-Eckdaten

Seagate Technology ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 143,420 Mrd. USD. Seagate Technology besitzt aktuell ein KGV von 58,99. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Seagate Technology auf 12,195 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 13,90 USD aus.

Redaktion finanzen.net