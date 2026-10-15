S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

15.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ServiceNow -Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die ServiceNow-Aktie bei 109,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,910 ServiceNow-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,33 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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