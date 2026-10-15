S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ServiceNow-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die ServiceNow-Aktie bei 109,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,910 ServiceNow-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,33 Prozent.
Der Marktwert von ServiceNow betrug jüngst 143,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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