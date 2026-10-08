S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ServiceNow von vor einem Jahr verloren

Lukrative ServiceNow-Anlage?

08.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das ServiceNow-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 182,86 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die ServiceNow-Aktie investierten, hätten nun 54,685 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 137,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.539,48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,61 Prozent abgenommen.

Alle ServiceNow-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 142,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net