S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor 3 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ServiceNow-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 126,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,877 ServiceNow-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 809,44 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Papiers am 11.11.2026 auf 102,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,06 Prozent verringert.
Am Markt war ServiceNow jüngst 103,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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