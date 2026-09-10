DAX 25.420 -0,6%ESt50 6.277 -0,5%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 9,99 -1,8%Nas 26.146 -0,4%Bitcoin 66.430 -1,3%Euro 1,1627 -0,1%Öl 105,1 +3,9%Gold 4.360 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in ServiceNow eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
113.60 EUR 0.75 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 10.09.2025 wurde das ServiceNow-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 184,71 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,414 ServiceNow-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 709,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29,02 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 138,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ServiceNow Aktie News

Werbung

ServiceNow Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ServiceNow nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.