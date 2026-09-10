S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet

Frühes Investment

10.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in ServiceNow eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 10.09.2025 wurde das ServiceNow-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 184,71 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,414 ServiceNow-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 709,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29,02 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 138,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net