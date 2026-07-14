S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ServiceNow von vor einem Jahr angefallen

ServiceNow-Anlage unter der Lupe

16.07.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ServiceNow-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das ServiceNow-Papier an diesem Tag bei 193,39 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 51,708 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.415,37 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Papiers am 15.07.2026 auf 104,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,85 Prozent verringert.

ServiceNow markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 108,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net