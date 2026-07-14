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ServiceNow-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ServiceNow von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
87.26 EUR -3.88 EUR -4.26 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades ServiceNow-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das ServiceNow-Papier an diesem Tag bei 193,39 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 51,708 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.415,37 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Papiers am 15.07.2026 auf 104,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,85 Prozent verringert.

ServiceNow markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 108,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets