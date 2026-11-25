Langfristige Investition

Vor Jahren in Stanley Black Decker eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Stanley Black Decker-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,414 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,46 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 24.11.2026 auf 109,25 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 154,46 USD entspricht einer Performance von +54,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Stanley Black Decker bezifferte sich zuletzt auf 16,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net