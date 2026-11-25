S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Stanley Black Decker eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Das Stanley Black Decker-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,414 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,46 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 24.11.2026 auf 109,25 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 154,46 USD entspricht einer Performance von +54,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Stanley Black Decker bezifferte sich zuletzt auf 16,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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