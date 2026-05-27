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S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 3 Jahren eingebracht

03.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in STERIS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STERIS PLC Registered Shs
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem STERIS-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 205,47 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in die STERIS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,867 STERIS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.020,88 USD, da sich der Wert eines STERIS-Anteils am 02.06.2026 auf 209,76 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2,09 Prozent.

STERIS war somit zuletzt am Markt 20,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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