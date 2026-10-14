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Rentable STERIS-Investition?

S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STERIS-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STERIS PLC Registered Shs
185.50 EUR -1.30 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2025 wurde das STERIS-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das STERIS-Papier bei 237,81 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die STERIS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,050 STERIS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 9.157,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 217,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von STERIS belief sich zuletzt auf 21,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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