S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren eingebracht

Frühe Investition

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Super Micro Computer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Super Micro Computer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Super Micro Computer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,97 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 34,522 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 1.551,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,14 Prozent angewachsen.

Super Micro Computer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net