S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Super Micro Computer-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Super Micro Computer-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Super Micro Computer-Aktie bei 16,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Super Micro Computer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 609,050 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 33,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.378,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,79 Prozent erhöht.
Super Micro Computer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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