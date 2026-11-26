S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Super Micro Computer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Super Micro Computer-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Super Micro Computer-Papier an diesem Tag bei 32,83 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 304,599 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 7.100,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -29,00 Prozent.
Der Marktwert von Super Micro Computer betrug jüngst 14,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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